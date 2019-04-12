2019-04-12T18:40:50+03:00
Происшествия

В Мурманске глыбы льда раскурочили автомобиль и чуть не убили мужчину за одни сутки

Оба опасных случая отмечены в центре города, на улицах Карла Маркса и Комсомольской
Иван ПЕТРОВ
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Управляющая компания пообещала возместить ущерб от удара сосулькой по лобовому стеклу. Фото: vk.com/murmansk_dtpУправляющая компания пообещала возместить ущерб от удара сосулькой по лобовому стеклу. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Весенний сезон в областном центре выглядит опасным. Порой кажется, лучше вообще не показывать носа из дому. То и дело приходится смотреть вниз, как бы не поскользнуться, и вверх, чтобы не получить сосулькой по голове. В Мурманске только за одни сутки отмечено сразу 2 инцидента с ледяными глыбами.

В пятницу утром, 12 апреля, управляющая компания производила очистку крыши на Комсомольской, 3а. По недосмотру специалисты случайно сбросили сосульку прямо на припаркованный внизу автомобиль. В результате лобовое стекло иномарки разбилось. На тот момент водителя, к счастью, не было в салоне. Мужчина заявил о проблеме в соцсети, где разгорелось бурное обсуждение, но, к счастью, дело кончилось мирно...

- Представители обслуживающей организации вышли на связь и приняли решение возместить ущерб, вопрос закрыт, - сообщил в соцсети хозяин пострадавшего автомобиля Илья Морозов.

Благополучно закончился и другой опасный случай в центре Мурманска. В четверг днем, 11 апреля, огромная сосулька рухнула с крыши и упала в непосредственной близости от прохожего. Мурманчанин еще долго после этого пребывал в состоянии шока.

Как мужчина заявил в интервью «ТВ-21», если бы глыба попала на него, это означало бы гарантированную гибель. Сорвалась сосулька с крыши многострадального дома на Софьи-Перовской, 37/11. Почему многострадального? 10 дней назад отсюда уже упала глыба льда. Аккурат на припаркованный автомобиль...

ИСТОЧНИК KP.RU

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