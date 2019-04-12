Врачи Мурманской областной больницы будут общаться с пациентами в прямом эфире в "ВКонтакте"

СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-12T16:52:05+03:00

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Консультация врача по "Скайпу" уже давно практикуется не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Ведь иногда проще спросить у специалиста совет, ответ на который займет пару минут, чем ждать недели до приема и ехать ради него несколько часов.

Медучреждения Заполярья ранее такой формат не практиковали. И вот новую схему работы с пациентами решили проверить в областной больнице. Здесь хотя провести в пробном режиме общение северян с врачами. Как пояснили "КП" в отделе по коммуникациям больницы, сначала будет важно понять, что хотят узнать пациенты, удобен ли им такой формат.

Первый прямой эфир должен состояться до конца месяца. Длиться он будет вряд ли дольше 30 минут - у врачей очень много работы. Перед экспериментом в группе больницы был проведен опрос, какой специалист больше всего интересует северян. Оказалось, что невролог.

На втором месте - акушер-гинеколог, на третьем - хирург.

Пока что общение в прямом эфире будет происходить в "ВКонтакте". Хотя и другие площадки, например, "Инстаграм" рассмотрят, если эксперимент будет удачным.

ИСТОЧНИК KP.RU