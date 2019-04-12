Судебный эксперт из Мурманска потеряла 2 миллиона рублей из-за взятки в 100 тысяч

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-12T16:01:19+03:00

Мздоимство - это зло. А последствия еще хуже. Жительница Мурманска из-за взятки потеряла имущества на 1 800 000 рублей. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Михаил ФРОЛОВ

И получила условный срок в размере 3-х лет

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Жительница заполярной столицы воспользовалась служебным положением. Но выгодная «подработка» на стороне вышла боком. В Мурманске поймали с поличным взяточницу.

В свое время женщина приняла денежное вознаграждение - 100 тысяч рублей. За эти деньги судебный эксперт обещала подмахнуть акт об исследовании почерка, так, как это было выгодно просителю. Об этом узнали в силовых структурах, и вот мурманчанка оказалась на скамье подсудимых.

- В ходе предварительного расследования проведен комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательств. Для исполнения приговора по части взыскания штрафа на имущество подсудимой стоимостью более 1 миллиона 800 тысяч рублей был наложен арест, - извещает пресс-служба следственного комитета по Мурманской области.

На днях северянке вынесли вердикт суда. Женщину приговорили к 3-м годам колонии. Впрочем, срок оказался условным.

Подоплека этой истории не лишена интереса. Пару лет назад житель Мурманска взял кредит в банке и не отдал. Возмущенные сотрудники финансового предприятия затребовали свои деньги через суд. В качестве доказательства показали кредитный договор с подписью мужчины.

Тогда ответчик стал отпираться, что подпись вообще не его. Судебный эксперт сразу определила, что подпись принадлежит именно мужчине, но за взятку согласилась «закрыть глаза» на этот ключевой факт. В момент передачи денег мурманчанку задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU