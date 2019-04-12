Сбитый поездом под Кандалакшей щенок ищет дом

СЕГОДНЯ 17:23 2019-04-12T17:23:47+03:00

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Легкий, если так можно выразиться, толчок железнодорожного состава полностью перевернул жизнь этой полуторамесячной крохи. Напомним, ЧП произошло 19 марта на станции Ручьи Карельские. Двое щенков оказались на железнодорожных путях, когда по ним как раз проходил поезд. Один малыш погиб, а Фанни – так окрестили выжившую крошку зоозащитники – получила удар по мордочке. Ее доставили в Мурманск, где показали ветеринарам и выяснили, что полученная ею травма вполне совместима с жизнью и даже можно обойтись без операции.

- Сейчас ее раны заживают, и Фанни готова искать новый дом. Пока щенок совсем крошечный, но обещает вырасти в не крупную собаку. Как и положено в ее возрасте, малышка активная и требует внимания. Поэтому у будущих хозяев должно быть время на собаку, чтобы заниматься ее воспитанием и выгуливать, а также терпение, чтобы спокойно пережить ее шалости. Стерилизация по возрасту – обязательное условие, - рассказывают в группе «Подари шанс» - Помощь бездомным животным».

Если вам приглянулась эта маленькая красотка, смело звоните ее опекуну Юлии Рекало по телефону 8-964-683-01-30 или пишите в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU