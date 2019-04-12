Выселение не грозит: Мурманчане помогли «Улице» погасить долг за коммуналку

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-12T16:49:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Чуть больше 27 тысяч рублей – деньги не большие, но порой даже от такое суммы зависит судьба целой благотворительной общественной организации. Именно такая история приключилась с мурманской «Улицей». Напомним, у организации, занимающейся помощью бездомным людям, накопился долг за коммунальные услуги, и администрация, предоставляющая ей помещение в аренду безвозмездно, пригрозила выселись волонтеров, если счета не будут погашены до 22 апреля. Председатель «Улицы» Валерий Бабурин был вынужден кинуть клич о финансовой помощи. И добросердечные северяне не заставили себя ждать, собрав необходимую сумму меньше чем за неделю.

- Дорогие мурманчане! Выражаем сердечную благодарность всем, кто участвовал в оказании финансовой поддержки. На сегодняшний день нам удалось полностью покрыть долг. Надеемся, что и в дальнейшем вы не останетесь в стороне, ведь оплата коммунальных услуг является залогом стабильной работы нашей организации. Хочется также поблагодарить уполномоченного по правам человека в Мурманской области Михаила Шилова за поддержку и помощь в сложившейся ситуации, - такая радостная новость появилась в официальной группе «Улицы» сегодня днем.

Угрозу от волонтеров отвели, и теперь нуждающиеся не останутся без их помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU