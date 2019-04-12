2019-04-12T13:47:18+03:00
Общество

Юные мурманчане подготовили проект собачьей площадки

Организация "Парки и скверы" посетила школу №49, где ребята показали презентации по благоустройству города
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
В Мурманске представили проект детской площадки.В Мурманске представили проект детской площадки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Грязь кружится водоворотом в весенних лужах. Кого за это следует упрекнуть? Ну конечно же, нерадивых собачников. В Мурманске многие владельцы четвероногих не следят за своими питомцами.

Песики преспокойно справляют нужду возле детских турников, придомовых территорий и в скверах. Хозяева в большинстве своем не пытаются убрать безобразие, а про административную ответственность знают единицы. Недавний эксперимент «КП» показал это во всей красе.

Казалось бы, в чем проблема? Достаточно сделать догбоксы и открыть площадки для выгула собак. Первый вопрос пока не решен, зато второй в администрации Мурманска рассматривают. Один из самых интересных проектов предложили юные школьники на конкурсе детских презентаций по благоустройству города. Прошел он 11 апреля в школе №49, но участие принимали учащиеся и других образовательных учреждений.

- В настоящее время в современном городе существует проблема содержания питомцев, в частности, собак. Именно этот вопрос и постарались решить ученики школы №20. Они уверены, что создание такого пространства поможет сделать наш город более комфортным и безопасным, - сообщает пресс-служба мурманской мэрии.

Представители «Парков и скверов» проект одобрили, но примут ли его городские власти? Напомним, ранее фонд «Дворянская губерния» хотел открыть площадку для выгула неподалеку от памятника «Чудотворцу». Успехом эта затея не увенчалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбитый поездом под Кандалакшей щенок ищет дом
Врачи Мурманской областной больницы будут общаться с пациентами в прямом эфире в "ВКонтакте"
Судебный эксперт из Мурманска потеряла 2 миллиона рублей из-за взятки в 100 тысяч
Выселение не грозит: Мурманчане помогли «Улице» погасить долг за коммуналку
В Мурманскую область 159 раз нелегально провезли мед, молоко, колбасу и другие продукты
Андрей Чибис поручил сделать ночные автобусы до аэропорта "Мурманск"
Краевед из Анапы рассказал, как в Мурманске Юрий Гагарин сбежал из гостиницы к друзьям в гости
Житель Кандалакши 5 раз ударил палкой по голове своего приятеля
"Тотальный диктант" напишут в девяти городах Мурманской области
Возмутивший рыбаков Мурманской области закон о крабах принят окончательно
В Апатитах ищут эксгибициониста, на которого жалуются местные жители
Мечта рыбака: в Баренцевом море возле Мурманской области заметили огромные косяки мойвы
В Мурманской области выбирают коллективы для участия в "Играй, гармонь!"
В Кандалакше ссора двух собачников закончилась поножовщиной
Мурманская область вошла в антирейтинг по количеству поддельного молока
Мурманчане сами решат, какие торговые центры безопасные, а какие нет
Стало известно расписание поезда "Сирийский перелом" в Мурманской области
В Мурманске игорный клуб работал под маскировкой пивного бара
Фестивалю 20 лет: Мурманск снова накроет "Намоднение"