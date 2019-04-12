Юные мурманчане подготовили проект собачьей площадки

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-12T13:47:18+03:00

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Грязь кружится водоворотом в весенних лужах. Кого за это следует упрекнуть? Ну конечно же, нерадивых собачников. В Мурманске многие владельцы четвероногих не следят за своими питомцами.

Песики преспокойно справляют нужду возле детских турников, придомовых территорий и в скверах. Хозяева в большинстве своем не пытаются убрать безобразие, а про административную ответственность знают единицы. Недавний эксперимент «КП» показал это во всей красе.

Казалось бы, в чем проблема? Достаточно сделать догбоксы и открыть площадки для выгула собак. Первый вопрос пока не решен, зато второй в администрации Мурманска рассматривают. Один из самых интересных проектов предложили юные школьники на конкурсе детских презентаций по благоустройству города. Прошел он 11 апреля в школе №49, но участие принимали учащиеся и других образовательных учреждений.

- В настоящее время в современном городе существует проблема содержания питомцев, в частности, собак. Именно этот вопрос и постарались решить ученики школы №20. Они уверены, что создание такого пространства поможет сделать наш город более комфортным и безопасным, - сообщает пресс-служба мурманской мэрии.

Представители «Парков и скверов» проект одобрили, но примут ли его городские власти? Напомним, ранее фонд «Дворянская губерния» хотел открыть площадку для выгула неподалеку от памятника «Чудотворцу». Успехом эта затея не увенчалась.

ИСТОЧНИК KP.RU