2019-04-12T13:06:11+03:00
Общество

Краевед из Анапы рассказал, как в Мурманске Юрий Гагарин сбежал из гостиницы к друзьям в гости

Всем, кто отвечал за безопасность знаменитого космонавта, досталось за его исчезновение
Ника СВЕТЛОВА
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Юрий Гагарин начал покорять небо со службы в Мурманской области.Юрий Гагарин начал покорять небо со службы в Мурманской области.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Для Мурманской области День космонавтики - праздник с особым настроением. Ведь Юрий Гагарин служил на Кольском полуострове и небо начал покорять у нас.

Краевед из Анапы Юрий Борисов вспомнил интересную историю, которая случилась когда первый в мире космонавт приехал после исторического момента в Мурманск в 1965 году.

График мероприятий был насыщенным. Одним из пунктов стал прием во Дворце культуры им. Кирова. Там Юрий Гагарин долго танцевал с девушками, от которых не было отбоя. Его даже пришлось выводить через запасной вход, так много было желающих. Когда космонавт уже почти сел в машину, к нему подошел мужчина в форме летчика гражданской авиации - старый знакомый. Он звал Гагарина в гости, но его сопровождающие были против: график был плотный. Поэтому знаменитого гостя все-таки увезли в гостиницу.

- Но поздно вечером он из номера… пропал. Все, кому было приказано глаз с гостя не спускать, посыпали голову пеплом. Не уберегли! Он оказался проворнее всех аппаратчиков и тайно уехал в гости к друзьям, где его ждало домашнее застолье, затянувшееся до полночи. Спасло проворонивших его чиновников то, что Гагарин мог выпить много, а утром – опять быть как огурчик. Закалка Севера! Собственно, как огурчик он и приехал утром к едва ли не поседевшим от страха управленцам. Веселый, с сияющей улыбкой. Тогда этот случай с его пропажей замяли, хотя досталось всем по первое число. А мурманчане до сих пор тепло вспоминают, каким он парнем был! - рассказал Юрий Борисов изданию "Анапское Черноморье".

ИСТОЧНИК KP.RU

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