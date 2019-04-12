Житель Кандалакши 5 раз ударил палкой по голове своего приятеля

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-12T12:31:23+03:00

Пострадавший, который ранее уже получал «тяжкие телесные» от рук знакомого, добрался до больницы сам

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Житель Мурманской области, по всей видимости, перепутал своего друга с колоколом или гонгом. Но вместо громкого звука получил в ответ крики. Парень из Кандалашки накинулся с палкой на своего 33-летнего приятеля и больно поколотил его.

К счастью, до следственного комитета это дело не дошло - потерпевший выжил. Но вот полиция про неприятный инцидент узнала, так что проблем с законом мужчине не избежать. Тем более, что уже возбуждено уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью. Кстати, причина для нанесения побоев оказалась стандартной. Всему виной привычная алкогольная «бытовуха».

- Мужчины отдыхали в квартире у подозреваемого. Внезапно между ними началась ссора, во время которой хозяин квартиры взял деревянную палку и нанес гостю 5 ударов по голове, - извещает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Несмотря на головокружение, боль и сотрясение, пострадавший кандалакшанин сумел дойти до больницы, где получил первую помощь. Сейчас его 26-летний обидчик находится под подпиской о невыезде. Буяну грозит до 2-х лет колонии.

Кстати, это не первый раз, когда между собутыльниками вспыхивает ссора. Ранее тот же самый подозреваемый уже нападал на того же самого пострадавшего. Тогда дело кончилось хуже - здоровье потерпевшего понесло тяжкий ущерб. Такая вот опасная дружба...

ИСТОЧНИК KP.RU