"Тотальный диктант" напишут в девяти городах Мурманской области

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-12T12:00:59+03:00

Здесь не как в школе - списывать никто не запрещает. Но есть ли в этом смысл? Фото: Олег ЗОЛОТО

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13 апреля по всей России и не только состоится акция "Тотальный диктант". В этом году на нем будут читать текст писателя, литературоведа и критика Павла Басинского.

С каждым разом акция набирает все больше участников, и это видно по числу площадок. Если на Кольском полуострове диктант начинался с Мурманска, то в этом году пройдет уже в девяти города.

Традиционно, больше всего площадок в столице региона. Мурманчан собирают в МГТУ, на ледоколе "Ленин", в мурманском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы, областной библиотеке, торговом порту.

Также "Тотальный диктант" примут центральные библиотеки Кировска и Никеля, Оленегорский горнопромышленный колледж, библиотека им. Л. А. Гладиной в Апатитах, школы №276 в Гаджиево и №4 в Умбе, три библиотеке и Центр семейного чтения в Мончегорске, две библиотеки и центр "Содействие" в Кандалакше. Подробнее о площадках можно узнать на сайте акции.

Напомним, акция начнется в 14.00. Участники должны не забыть паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU