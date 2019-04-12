Возмутивший рыбаков Мурманской области закон о крабах принят окончательно

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-12T11:17:43+03:00

По всей России в целом и в Мурманской области в частности скоро вступит в силу так называемый "Закон о крабовых аукционах".

Добывать камчатский деликатес будет лишь тот, кто выкупил разрешение во время аукциона

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Начнется строительство научно-промысловых судов. Расцветет пышным цветом борьба с браконьерами. Налоговая казна пополнится невиданными «барышами»... Наверное, каждый житель Мурманской области хотел бы увидеть такое блестящее будущее своими глазами. Все это нам обещает федеральное правительство. А источником для всех этих коммунальных благ должны стать новые крабовые аукционы.

Подобная система означает, что право на добычу биоресурса нужно будет выкупать за немалые деньги, которых часто просто нет у малого бизнеса. Так или иначе, закон одобрили и поспешно провели через процедуру чтений. Всего через пару дней после первого чтения (утвердительного) прошли второе с третьим, и вот результат.

- Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла правительственный закон, который устанавливает порядок предоставления нового вида квоты добычи крабов в инвестиционных целях, ее закрепления и распространения, - сообщила 11 апреля пресс-служба Государственной Думы Российской Федерации.

Федеральные власти обосновывают свое решение очень просто. По мнению депутатов, краболовы получают сверхприбыль и проносят ее мимо налоговой копилки.

ИСТОЧНИК KP.RU