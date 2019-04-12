Мечта рыбака: в Баренцевом море возле Мурманской области заметили огромные косяки мойвы

СЕГОДНЯ 09:56 2019-04-12T09:56:25+03:00

Приближается пора, когда рыбку можно будет ловить ведрами [видео]

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С ведром, сачком, мешком, дуршлаком. Как только жители Териберки не ходят по мойву, когда она миллионными косяками подходит к берегам села. Рыбаки с нетерпением ждут апреля и мая - народную рыбку можно заготавливать килограммами. Слава о таком улове идет далеко за пределы Мурманской области и даже стала поводом для своеобразного туризма.

О том, что пора приближается, говорит наблюдение опытных северян. Так, на YouTube-канале "Рыбачий патруль" появилось впечатляющее видео.

- В Баренцевом море на морской рыбалке я встретил огромное стадо мойвы, идущее на нерест, и мне посчастливилось снять этот процесс, - рассказывает автор ролика. - Я столько мойвы не видел никогда.

Отмечается, что косяк был снят недалеко от острова Кильдин.

К слову, эта рыбка привлекает не только людей. Из-за нее к берегам Териберки приходят киты. Не так давно местных рыбаков напугала стая косаток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/702739" frameborder="0"></iframe> Огромные косяки мойвы в Баренцевом море.Автор: https://www.youtube.com/channel/UCv05xH-TrUOrTGP5vw1LR_g

ИСТОЧНИК KP.RU