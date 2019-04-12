Мечта рыбака: в Баренцевом море возле Мурманской области заметили огромные косяки мойвы
С ведром, сачком, мешком, дуршлаком. Как только жители Териберки не ходят по мойву, когда она миллионными косяками подходит к берегам села. Рыбаки с нетерпением ждут апреля и мая - народную рыбку можно заготавливать килограммами. Слава о таком улове идет далеко за пределы Мурманской области и даже стала поводом для своеобразного туризма.
О том, что пора приближается, говорит наблюдение опытных северян. Так, на YouTube-канале "Рыбачий патруль" появилось впечатляющее видео.
- В Баренцевом море на морской рыбалке я встретил огромное стадо мойвы, идущее на нерест, и мне посчастливилось снять этот процесс, - рассказывает автор ролика. - Я столько мойвы не видел никогда.
Отмечается, что косяк был снят недалеко от острова Кильдин.
К слову, эта рыбка привлекает не только людей. Из-за нее к берегам Териберки приходят киты. Не так давно местных рыбаков напугала стая косаток.
Огромные косяки мойвы в Баренцевом море.Автор: https://www.youtube.com/channel/UCv05xH-TrUOrTGP5vw1LR_g
ИСТОЧНИК KP.RU