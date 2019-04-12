В Кандалакше ссора двух собачников закончилась поножовщиной

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-12T08:46:24+03:00

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Оказывается фраза "Уберите вашу собаку!" может привести к больнице. В Кандалакше, например, ссора двух собачников для одного закончилась серьезным ранением, а для другого - уголовным делом.

Вечером 29-летний северянин вышел погулять со своим лабрадором. В это же время во дворе воздухом дышала женщина, которая прохаживалась со своей маленькой собачкой. Собаки не поладили, а вместе с ними и их хозяева. Женщина позвонила своему мужу с просьбой заступиться за нее. А тот не придумал ничего умнее, как схватить со стола нож и выбежать на улицу.

С оружием мужчина набросился на молодого человека и начал его резать, попав несколько раз в туловище. Пострадавшего срочно госпитализировали, причем врачи расценили его травмы как тяжкий вред здоровью. А вспыльчивого нападавшего сотрудники полиции задержали у него дома.

- Ранее неоднократно судимый 39-летний кандалакшанин вину свою отрицать не стал и в содеянном сознался. Пояснить, зачем он взял из дома нож, когда позвонила супруга и попросила выйти во двор для урегулирования конфликта, злоумышленник не смог, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". И теперь жена может надолго остаться без мужа: максимальное наказание по этой статьей - 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU