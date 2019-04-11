2019-04-11T18:31:47+03:00
Общество

Мурманская область вошла в антирейтинг по количеству поддельного молока

«Белую паленку» поставляют на Кольский север из других регионов
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманскую область привозят много некачественного, контрафактного молока. В лучшем случае это означает недостаток полезных веществ и разведенный порошок; в худшем - растительные жиры и вредные добавки.В Мурманскую область привозят много некачественного, контрафактного молока. В лучшем случае это означает недостаток полезных веществ и разведенный порошок; в худшем - растительные жиры и вредные добавки.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Всегда приятно видеть Заполярье в каком-нибудь топе. Но иногда мы, наоборот, попадаем в черный список. Роспотребнадзор поделился антирейтингом насчет потребления поддельного молока. Заполярье - среди лидеров.

- Нас в наибольшей степени заботит ситуация с оборотом фальсифицированной продукции в регионах. Я их перечислю. Это Сахалинская область, Ямало-Ненецкий АО, Астраханская область, Мурманская область, Ханте-мансийский, Камчатский, Забайкальский край, Карелия, Хабаровский край и, как ни странно, Ленинградская область, - сообщил зам. руководителя Роспотребнадзора Мурманской области Николай Власов.

Процент «паленой» молочки по Кольскому полуострову составил примерно 61%. Но в Сахалине, например, еще хуже - около 100%. Только одна из 10-ти упаковок содержит в себе качественное молоко.

Забавно обстоят дела с производителями контрафакта. Москва среди лидеров по производству «белой паленки». Но вот сама такое молочко не потребляет - контрафакт везут в регионы. Впрочем, неправильно будет назвать Москву столицей поддельной молочки. Производится такое добро также в Кабардино-Балкарии, Новосибирской и Челябинской областях, а также в других субъектах РФ.

Схема та же самая: сомнительным «молочком» поят чужие регионы. Заполярье, кстати, не вошло в этот тревожный список. У нас, по крайней мере, не производят контрафактной продукции. Что ж, спасибо и на этом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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