В Мурманске игорный клуб работал под маскировкой пивного бара
На сегодняшний день «однорукие бандиты», «блэкджеки» и другие сомнительные аттракционы давно сместились в интернет. Так проще обманывать клиентов, ведь вся информация «крутится» на удаленном сервере. Для выхода на такой сайт достаточно открыть ноутбук и - вуаля, настоящий Лас-Вегас на диване. Но, как ни странно, игроманы все равно норовят попасть в запрещенное казино. Почему - непонятно.
Такой подпольный игровой клуб накрыли в Мурманске. Хозяева притона прибегли к неожиданному способу конспирации. По официальным документам их забегаловка числилась как обычный пивной бар. Игровой зал находился в секретной комнате, куда пускали только проверенных игроманов. Впрочем, на днях сюда нагрянули необычные клиенты - спецназовцы в масках. Выломав дверь, они застали удивленных посетителей игорного клуба прямо за ноутбуками.
- В помещении игрового зала проведены обыски, в ходе которых изъяты компьютерное оборудование, видеокамеры, документы и денежные средства свыше 30 тысяч рублей, - извещает пресс-служба УМВД по Мурманской области.
Все обнаруженные улики передали следственному комитету. Там будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной организации азартных игр.
В Мурманске накрыли игровой клуб под вывеской бара.Операцию выполнил отряд спецназа. Автор: пресс-служба УМВД по Мурманской области
ИСТОЧНИК KP.RU