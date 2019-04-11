В Мурманске игорный клуб работал под маскировкой пивного бара

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-11T17:12:46+03:00

Силовики неожиданно ворвались в зал, где застали игроманов за ноутбуками [видео]

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На сегодняшний день «однорукие бандиты», «блэкджеки» и другие сомнительные аттракционы давно сместились в интернет. Так проще обманывать клиентов, ведь вся информация «крутится» на удаленном сервере. Для выхода на такой сайт достаточно открыть ноутбук и - вуаля, настоящий Лас-Вегас на диване. Но, как ни странно, игроманы все равно норовят попасть в запрещенное казино. Почему - непонятно.

Такой подпольный игровой клуб накрыли в Мурманске. Хозяева притона прибегли к неожиданному способу конспирации. По официальным документам их забегаловка числилась как обычный пивной бар. Игровой зал находился в секретной комнате, куда пускали только проверенных игроманов. Впрочем, на днях сюда нагрянули необычные клиенты - спецназовцы в масках. Выломав дверь, они застали удивленных посетителей игорного клуба прямо за ноутбуками.

- В помещении игрового зала проведены обыски, в ходе которых изъяты компьютерное оборудование, видеокамеры, документы и денежные средства свыше 30 тысяч рублей, - извещает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Все обнаруженные улики передали следственному комитету. Там будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной организации азартных игр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/702612" frameborder="0"></iframe> В Мурманске накрыли игровой клуб под вывеской бара.Операцию выполнил отряд спецназа. Автор: пресс-служба УМВД по Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU