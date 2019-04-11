В Мурманске готовятся к ремонту гимназии №5 и других школ, лицеев и детских садов

СЕГОДНЯ 16:10 2019-04-11T16:10:36+03:00

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Когда мы понимаем, что в Заполярье действительно началось лето? Ну конечно же, когда на стенах зданий появятся строительные леса. В Мурманске июнь, июль и август традиционно считаются самыми подходящими месяцами для реконструкции зданий.

Грядущим летом 2019 года закипит работа сразу на целом ряде объектов. В первую очередь, это образовательные учреждения. Ведь ни для кого не секрет, что многие школы и детские садики заполярной столицы находятся в изношенных зданиях, построенных полвека назад и более.

Взять хотя бы Гимназию №5, что в самом центре Мурманска. Конечно, за последние годы здание неплохо отремонтировали и окружили высоким, надежным забором. Впрочем, останавливаться на достигнутом пока рано.

- Заменены окна, отремонтирован коридор, выполнен капитальный ремонт кровли. На территории гимназии благоустроена детская площадка с искусственным покрытием, установлено спортивно-игровое оборудование. Частичный ремонт фасада тоже выполняется, но к зданию 1961 года постройки нужен основательный подход, - сообщает пресс-служба администрации Мурманска.

Уже совсем скоро начнется ремонт фасада гимназии №5. В настоящий момент прорабатываются проекты по ремонту других образовательных объектов: детских садов, школ, гимназий и лицеев.

ИСТОЧНИК KP.RU