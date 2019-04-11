2019-04-11T15:10:42+03:00
Происшествия

11 краж на 90 тысяч: молодая мама из Мурманска оказалась серийной воровкой

Северянка незаметно похищала продукты, косметику и электронику
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области раскрыли серию хищений. Всего выявлено 11 краж из магазинов. [снимок носит иллюстративный характер]В Мурманской области раскрыли серию хищений. Всего выявлено 11 краж из магазинов. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сегодня почти все торговые точки работают в формате супермаркета. Ходим по торговому залу, смотрим товары и, если что приглянулось, несем кассиру. Очень удобно для покупателей и продавцов!

Для жуликов - тоже... Вот и жительница Мурманска повадилась воровать из супермаркетов. Первый раз прошел удачно, а за ним последовал второй и третий. Постепенно молодая женщина вошла во вкус. За какие-то 3 месяца она совершила целых 11 краж.

- Ранее не судимая жительница Мурманска, на иждивении которой находится малолетний ребенок, из корыстных побуждений совершила тайное хищение бытового и электронного оборудования в магазинах «ДНС», - поясняют в пресс-службе прокуратуры Мурманской области. - А также, продуктов питания в магазинах «Дикси», «Спар» и «Семья».

Кроме того, предприимчивая молодая мама неплохо запаслась косметикой. Женскую продукцию она прихватила в одном из сетевых магазинов в центре города, после чего ушла незамеченной.

Постепенно мурманчанка потеряла осторожность от полной безнаказанности и зимой 2019 года благополучно попалась. Ей грозит до 2-х лет колонии за кражу. Сейчас северянка находится под подпиской о невыезде.

За это время девушке стоит возместить ущерб. Он, кстати, немаленький - порядка 90 тысяч рублей. Зато срок наверняка уменьшат, а если примут во внимание несовершеннолетнего иждивенца, то и вовсе дадут «условку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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