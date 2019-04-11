Медвежья услуга: териберчанке, начинившей карандаши героином, грозит до восьми лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-11T14:25:37+03:00

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Вряд ли жительница популярного у туристов поселка на побережье Баренцева моря не понимала, что ей грозит, если тайна отправленной в Ревду посылки откроется. Теперь придется ответить, как говорится, по всей строгости закона. Напомним, в середине марта в исправительную колонию строго режима №23 из Териберки пришла посылка с обычными, на первый взгляд, карандашами. Правда, внутри пишущих принадлежностей бдительные сотрудники отдела безопасности обнаружили свертки с бежевым порошком.

- Вещество изъяли и передали в полицию. Там провели экспертизу, которая показала, что найденный порошок ничто иное, как героин весом 0,0153 грамма, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области

В отделе МВД России «Оленегорский» уже возбудили уголовное дело части 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Вряд ли териберчанке удастся убедить следователей, что карандаши с противозаконным содержимым она купила в магазине и о спрятанном в нем зелье не знала. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU