Стало известно расписание поезда "Сирийский перелом" в Мурманской области

СЕГОДНЯ 17:39 2019-04-11T17:39:19+03:00

Состав с военной техникой и оружием сделает остановки в Кандалакше, Оленегорске и Мурманске

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Еще немного, и состав "Сирийский перелом" приедет в Мурманскую область. Напомним, он состоит из 18 вагонов и более чем 500 экспонатов. Среди них настоящая техника и оружие из Сирии. Причем не только бывшая на вооружении нашей армии, но и боевиков.

Ранее Минобороны сообщало, что поезд прибудет в Мурманск 22 апреля. А теперь стало известно точное расписание.

- В Кандалакше экспозиция будет работать для посетителей 20 апреля с 9.30 до 11.30, в этот же день спецсостав сделает остановку в Оленегорске с 16.30 до 18.30. В Мурманске проведение акции "Сирийский перелом" запланировано на 22 апреля с 12.00 до 14.00. За час до ее начала на привокзальной площади с концертной программой выступят военный оркестр Северного флота и творческие коллективы города. Для гостей будет работать полевая кухня и торговые павильоны "Военторга", - рассказали в правительстве Мурманской области.

После Заполярья состав уедет в Москву. Окончание акции планируется 27 апреля. Всего поезд проедет по стране 28,5 тысяч километров.

Не лишним будет запомнить, что из-за "Сирийского перелома" в Мурманске будет перекрыто движение у вокзала и запрещена парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU