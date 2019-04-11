Фестивалю 20 лет: Мурманск снова накроет "Намоднение"

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-11T16:43:03+03:00

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«НаМОДнение» – проект, который вырастил целое поколение заполярных дизайнеров. Обмен опытом, расширение профессиональных и творческих связей между художниками-модельерами, творческими и профессиональными коллективами России – задачи, которые успешно решают организаторы мероприятия: Комитет по культуре и искусству области, художественный музей и мурманское отделение «Союза художников России».

13 и 14 апреля в КВЦ Русского музея (ул. Софьи Перовской, 3 (2 этаж) Мурманск вновь накроет волной «НаМОДнения», уже в 20-й юбилейный раз. В этом году фестиваль изменил свой формат, площадку проведения, расширил границы и добавил альтернативное жюри, члены которого смогут оценить творчеству участников фестиваля.

- На публичных показах зрители увидят 30 коллекций творческих коллективов из Мурманска, области и регионов Северо-Запада. Впервые в конкурсе принимают участие дизайнеры из Белоруссии и Москвы, - рассказывают организаторы.

Фестиваль состоит из трех конкурсов: «Откровение» — для начинающих модельеров и творческих коллективов до 18 лет; «ART couture» — для обучающихся и студентов профессиональных образовательных учреждений, для молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды до 30 лет;«Лучшая графическая работа».

Обладатели Гран-при и победители фестиваля представят Мурманскую область на Международном конкурсе молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU