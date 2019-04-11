2019-04-11T13:26:36+03:00
Общество

Профессора МГТУ наградил президент Владимир Путин и поздравил врио губернатора Андрей Чибис

В 2019 году Борису Вульфовичу исполняется 90 лет
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Борис Аркадьевич - автор более 100 научных работ. Фото: mstu.edu.ru.Борис Аркадьевич - автор более 100 научных работ. Фото: mstu.edu.ru.
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Доктор технических наук, почетный профессору, академик Академии транспорта РФ, заслуженный работник рыбного хозяйства, отличник Высшей школы России, Почетный гражданин города Мурманска - все это легендарный преподаватель мурманской «вышки» Борис Аркадьевич Вульфович. И именно его в год 90-летнего юбилея за заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов наградил президент РФ Владимир Путин.

Поздравить юбиляра поспешил и глава Мурманской области Андрей Чибис.

- Уважаемый Борис Аркадьевич! Примите искренние поздравления по случаю объявления Вам благодарности Президента Российской Федерации! - гласит отправленная врио губрнетора телеграмма. - От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности!

Борис Аркадьевич родился в 1929 году. Будущий ученый пережил войну, блокаду Ленинграда и тяжелые послевоенные годы. Окончил гидрографический факультет Ленинградского высшего инженерно-морского училища им. адм. С. О. Макарова. С 1961 года работал в тогда еще в Мурманском высшем инженерно-морском училище, в 1982-м стал профессором кафедры судовождения. Именно он создал метода математической обработки навигационных наблюдений и стал автором более 100 научных и учебно-методических работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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