2019-04-11T13:03:15+03:00
Происшествия

В Мурманской области рыбаки потерялись на сломанной резиновой лодке и без мобильников

Моряков в Баренцевом море спасли пограничники с корабля «Преданный» [видео]
Иван ПЕТРОВ
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В Баренцевом море спасли двух рыбаков, которые угодили в беду на резиновой лодке. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ по западному арктическому районуВ Баренцевом море спасли двух рыбаков, которые угодили в беду на резиновой лодке. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ по западному арктическому району
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Совсем недавно мы рассказывали Вам, как норвежский траулер «Remoy» выловил человеческое тело. Как показал поверхностный осмотр, погибшему не помог даже спасжилет. Баренцево море, увы, не прощает ошибок.

К такому же финалу рисковали прийти двое рыбаков из Мурманской области. К счастью, все обошлось. Мужчины спаслись и сейчас чувствуют себя хорошо. О своем опасном приключении они, наверное, будут рассказывать детям и внукам.

Пограничники пришли на помощь рыбакам, которых уносило все дальше от цивилизации. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ по западному арктическому району

Пограничники пришли на помощь рыбакам, которых уносило все дальше от цивилизации. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ по западному арктическому району

А случилось вот что: 8 апреля рыбаки отправились промышлять на резиновой лодке «Р6184МЛМ», как вдруг двигатель приказал долго жить. Беда не приходит одна - на морозе у моряков сели мобильники. Вместе с зарядом аккумулятора растаяли все шансы вызвать помощь.

Неумолимое течение сносило обессилевших, голодных и сломленных людей в Баренцево море. Надежды не было, но вдруг на горизонте показалось судно. Вот уж точно счастливый случай!

- При выполнении оперативно-служебных задач в районе Мыса Черный смотровой группой с пограничного сторожевого корабля «Преданный» было обнаружено маломерное судно (резиновая лодка с мотором) с двумя рыбаками на борту. Моряки-пограничники взяли на борт любителей рыбалки, предложили им горячий чай и сухую одежду, - сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по северо-западному арктическому району.

«Потерпевших кораблекрушение» приятелей доставили в Снежногорск (бухта Кут Кольского залива). Остается надеяться, что северяне больше не будут искушать судьбу и рыбачить на резиновом «корыте».

Спасение рыбаков в Баренцевом море.Видео: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району

ИСТОЧНИК KP.RU

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