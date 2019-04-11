В гипермаркете Мурманска эвакуировали посетителей из-за пожара

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-11T10:11:32+03:00

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Огонь и мороз встретились в гипермаркете "Лента" на улице Шевченко, 34 в Мурманске. И стали причиной ЧП.

Поздним вечером 10 апреля здесь случился пожар.

- Возгорание случилось в холодильной камере. На месте пожара работали четыре пожарно-спасательных подразделения: это 43 человека личного состава, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 30 человек. Причины пожара устанавливаются, - рассказали в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

По пожарной тревоге покупателей и персонал вывели на улицу - всего около 40 человек. Некоторые сначала восприняли это как учение, но ситуация оказалась серьезнее. Пострадавших нет.

Напомним, в феврале во второй "Ленте", что открылась в этом году на Радищева, прошли учения. По легенде, огнеборцам надо было устранить возгорание на складе. А в конце февраля людей эвакуировали из "Мурманск Молла", где в одном из кафе сработала сигнализация.

ИСТОЧНИК KP.RU