В Мурманске впервые провели уникальную сложнейшую операцию на позвоночнике
Такой операции в Мурманской области еще не делали. В областную больницу доставили мужчину, который получил серьезную травму шеи: второй позвонок был сломан, один из осколков частично сместился в сторону позвоночного канала.
Спасти такого пациента сложно. Тем более, вернуть к нормальной жизни. Но врачи решили бороться за его жизнь и здоровье. Более того, провести очень непростую операцию, которую делают только в крупных городах.
- Сложность и уникальность состояла в том, что декомпрессивное вмешательство в шейном отделе позвоночника было выполнено трансоральным доступом, т.е. к позвонкам через рот, - сообщили в пресс-службе Мурманской областной больницы.
Пациент поступил с переломом шейного позвонка. Фото: пресс-служба областной больницы
Нейрохирурги удалили отдельные части позвонка и устранили сдавливание дурального мешка, который находится возле спинного мозга. На все это понадобилось два часа.
Провел манипуляции врач-нейрохирург высшей категории Михаил Мик. После операции пациент восстанавливается, а впереди его ждет второй стабилизирующий этап.
ИСТОЧНИК KP.RU