2019-04-11T10:49:34+03:00
Здоровье

В Мурманске впервые провели уникальную сложнейшую операцию на позвоночнике

К поврежденным позвонкам нейрохирурги добирались через рот пациента
Ника СВЕТЛОВА
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Ранее в Мурманской области такой сложной нейрохирургической операции не делали. Фото: пресс-служба областной больницыРанее в Мурманской области такой сложной нейрохирургической операции не делали. Фото: пресс-служба областной больницы
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Такой операции в Мурманской области еще не делали. В областную больницу доставили мужчину, который получил серьезную травму шеи: второй позвонок был сломан, один из осколков частично сместился в сторону позвоночного канала.

Спасти такого пациента сложно. Тем более, вернуть к нормальной жизни. Но врачи решили бороться за его жизнь и здоровье. Более того, провести очень непростую операцию, которую делают только в крупных городах.

- Сложность и уникальность состояла в том, что декомпрессивное вмешательство в шейном отделе позвоночника было выполнено трансоральным доступом, т.е. к позвонкам через рот, - сообщили в пресс-службе Мурманской областной больницы.

Пациент поступил с переломом шейного позвонка. Фото: пресс-служба областной больницы

Пациент поступил с переломом шейного позвонка. Фото: пресс-служба областной больницы

Нейрохирурги удалили отдельные части позвонка и устранили сдавливание дурального мешка, который находится возле спинного мозга. На все это понадобилось два часа.

Провел манипуляции врач-нейрохирург высшей категории Михаил Мик. После операции пациент восстанавливается, а впереди его ждет второй стабилизирующий этап.

ИСТОЧНИК KP.RU

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