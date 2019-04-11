В Мурманске мужчина покусал девушку из-за телефона

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-11T08:59:29+03:00

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В Мурманске искали мужчину, который мало того, что напугал девушку, так еще и покалечил ее, словно собака.

В отделение полиции пришла очень испуганная и потрясенная мурманчанка. Она рассказала, что вечером шла по улице Достоевского и разговаривала по телефону. И вдруг на нее напал мужчина. Он попытался выхватить мобильный, но девушка сопротивлялась. Тогда... укусил ее несколько раз за кисть. Из-за боли потерпевшая разжала пальцы, и злоумышленник убежал вместе с техникой. Ее стоимость оценили в 27 тысяч рублей.

Грабителя удалось задержать быстро. Дело в том, что преступление он сделал прямо под камерами.

- В ходе оперативных мероприятий сотрудникам отдела полиции № 3 удалось получить видеоизображение преступника, когда тот шел следом по улице за потерпевшей, и установить личность нападавшего. 45-летнего северянина, ранее неоднократно судимого, в том числе за совершение тяжких преступлений, недавно освободившегося из мест лишения свободы, полицейские задержали, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Сейчас грабитель находится под стражей. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU