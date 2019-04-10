Случай с массовым отравлением в Полярных Зорях проверяют следователи

СЕГОДНЯ 19:03 2019-04-10T18:49:17+03:00

В Полярных Зорях коварная сальмонелла проникла в детский садик. В результате некоторые дошколята попали на карантин. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Влад КОМЯКОВ

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Живот болит, тошнота подкатывает к горлу, а упадок сил такой, что хочется лежать пластом. Все это знакомо каждому, кто хоть раз испытал пищевое отравление. И это еще не самый худший набор симптомов.

В ряде случаев эти признаки сигнализируют нам о сальмонеллезе - опасной болезни. Сегодня вспышка инфекции произошла в Мурманской области. Несколько ребят из детского садика №7, что в городе Полярные Зори, почувствовали себя плохо. Поверхностное обследование показало, что у детишек самый настоящий сальмонеллез. Не исключено, что коварную бациллу малыши проглотили вместе с едой, как уже не раз бывало в Мурманской области.

- Проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), - пояснила «КП» старший помощник руководителя следственного управления Мурманска по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

По предварительным данным, заболело 13 малышей. Самому старшему - всего 5 лет. Сейчас ребята поправляют здоровье дома, на попечении родителей. Одним словом, все обошлось без тяжелых последствий, но руководству заведения все же не помешает проследить за соблюдением санитарных требований.

ИСТОЧНИК KP.RU