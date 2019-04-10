2019-04-10T18:08:00+03:00
Происшествия

Не довезли вовремя: в карете скорой «Скорой» умер еще один житель Раякоски

Общественники Мурманской области продвигают проект об открытии фельдшерско-акушерского пункта; врачей в поселке не осталось
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области не успели спасти пациента из Раякоски. Слишком долгим оказался путь в Печенгскую ЦРБ, а в поселке врачей попросту нет.В Мурманской области не успели спасти пациента из Раякоски. Слишком долгим оказался путь в Печенгскую ЦРБ, а в поселке врачей попросту нет.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Печенгский район Заполярья напрямую граничит с Норвегией. Но, разумеется, это вовсе не говорит о европейском качестве медицины. Напротив, в местной сфере здравоохранения не все гладко.

Речь идет главным образом о нехватке диагностического оборудования и персонала. Да, это проблема не одной Печенги - всей Мумранской области; но именно в указанном районе уже 2 раза подряд произошла трагедия. Заболевших пациентов из поселка Раякоски не довозят вовремя до больницы, и люди умирают.

Первый раз это случилось еще в декабре 2018 года и произвело много шуму. Но похоже, несмотря на вмешательство прокуратуры ситуация не изменилась. В поселке Раякоски по прежнему нет своего врача. Это снова и снова приводит к печальным последствиям.

- На днях трагедия повторилась: до медицинского учреждения пациента довезли, но спасти не успели - слишком много времени пришлось провести в пути, - сообщает одна из некоммерческих общественных организаций Мурманской области на своем официальном портале.

Сейчас активисты направляют очередное обращение в прокуратуру. Они намерены добиться открытия в Раякоски своего собственного ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта). Такие вот «мини-больницы» уже есть в других муниципалитетах. Например, в Чаваньге, Ура-Губе и Чапоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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