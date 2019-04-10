2019-04-10T18:43:17+03:00
Общество

Подопечные "Норманнов" поедут на Кубок Дальнего Востока по "Брейн рингу"

Молодежная сборная Мурманска поборется с 87 командами
Ника СВЕТЛОВА
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"Норманны" подготовили молодежную сборную Мурманска для участия в большом чемпионате. Фото: администрация города Мурманск"Норманны" подготовили молодежную сборную Мурманска для участия в большом чемпионате. Фото: администрация города Мурманск
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"Брейн ринг" в квадрате! Заполярную команду "Норманны" показывают в телевизионной версии игры. А вот молодежная сборная Мурманска готовится к схватке на другом конце страны.

13 и 14 апреля во Владивостоке состоится "Кубок Дальнего Востока". На него соберутся 88 команд, причем не только из России, но и Китая. Будут разыграны призы в "Что? Где? Когда?", "Брэйн ринге", "Своей игре" и других дисциплинах. Конкуренция сильна, но и северяне не промах. Тем более, что юное поколение знатоков тренируют "Норманны".

К слову, "Норманны" уже знают, чем закончилась передача на НТВ. Но мы-то нет! В последней игре наши знатоки уступили лидерство команде из Сколково перед самым финалом, но... "С большой вероятностью станут участниками финальной игры, которая запланирована на 21 апреля", - пояснили в мэрии города.

К слову, в Мурманске в ноябре этого года состоится кубок мира по "Брейн рингу". А уже в этом месяце - XIX открытый турнир по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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