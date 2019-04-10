2019-04-10T15:50:40+03:00
Общество

Мурманск присоединился к акции "Крышечки надежды"

Средства от переработанного пластика хотят направить на благотворительность
Мария ПАШЕНКОВА
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Простые крышки могут спасти чью-то жизнь. Фото: pixabay.com.Простые крышки могут спасти чью-то жизнь. Фото: pixabay.com.
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В Апатитах собрали уже 25 килограмм пластиковых крышечек от упаковок сока, молока, растительного масла, йогуртов и т.д. Казалось бы, зачем? Ведь так просто выкинуть. Но такие мелочи очень важны.

Собранные крышечки отправляют на переработку. И на этом можно заработать деньги. Апатитские школьники, которые переняли эту схему, решили все собранные деньги направить на благотворительность.

А теперь то же самое могут сделать мурманчане: в столице Заполярья началась акция "Крышечки надежды".

- Собранный пластик будет направлен на переработку на Тверской завод вторичных полимеров, а средства, вырученные от этого, будут переданы в благотворительный фонд "Подари надежду" для оказания помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении или реабилитации, - рассказал инициатор акции Центр экологических инициатив "Чистая Арктика"

К крышечкам есть строгие требования. Они должны быть чистыми и без этикеток, с маркировкой HDPE или PE HD. Также можно сдать кольца от пятилитровых бутылок.

Принести их можно по адресу ул. Тарана, 25 (офисное здание), первый этаж, Здесь уже на следующей неделе будет стоять бокс с логотипом "Чистая Арктика".

ИСТОЧНИК KP.RU

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