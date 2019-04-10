Власти Кандалакши окажут помощь семье 87-летней женщины, погибшей при пожаре

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-10T16:21:37+03:00

При пожаре в Кандалакше погибла пожилая женщина. Ее муж пострадал легко и лишь ненадолго попал в больницу. Фото: vk.com/kandaone

По предварительным данным, речь идет об оплате похорон и прочих материальных издержек

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Все чаще в Мурманской области случаются возгорания, связанные с изношенной проводкой. Проблема эта касается всего региона в целом. На днях трагедия произошла в Кандалакше. Здесь, на улице Набережной, 113, скончалась в квартирном пожаре пожилая женщина.

Погибла 87-летняя северянка из-за отравления дымом. Возгорание, по предварительным данным, началось на кухне - все из-за короткого замыкания. Семья погибшей 9 апреля (в частности, ее пожилой муж) оказалась в трудной жизненной ситуации. В таком бедственном положении им просто необходима рука помощи. И власти Кандалакши хорошо это понимают.

- Мы планируем оказать поддержку семье погибшей женщины. Сейчас этот вопрос прорабатывается, выясняется вся конкретика. Тогда мы будем знать, какую именно помощь следует оказать в данном случае, - сообщил «КП» мэр Кандалакши Михаил Павлов.

Как показывает практика, в таких случаях обычно оплачиваются похороны. Но не исключается и адресная материальная поддержка.

ИСТОЧНИК KP.RU