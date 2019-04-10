2019-04-10T17:29:05+03:00
Дом. Семья

В Мурманске ищет дом далматинец с разными глазами, которого едва не разорвали собаки

Хозяева отказались от породистого пса из-за того, что он тянул поводок
Елена МОЛОДЦОВА
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Несмотря на предательство, Барни очень привязывается к людям. Фото: Татьяна ТимченкоНесмотря на предательство, Барни очень привязывается к людям. Фото: Татьяна Тимченко
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От человеческого предательства не застрахован никто: ни дворняга, ни породистый пес с богатой родословной. В этом на собственном опыте убедился красавец-далматинец по кличке Барни. Хотя еще не так давно он носил имя Джони и считался домашним. Теперь же он ищет более ответственных и любящих хозяев.

- Барни ни раз попадал в приют в Североморске. В первый раз хозяйке, которая приехала забрать его домой, поверили – женщина сказала, что пес вывернулся из ошейника на прогулке и убежал. А заявления соседей, что далматинца бьют, она объяснила кознями завистников, - рассказывает в соцсетях подробности прошлой жизни Барни Егор Даровский.

Но оказалось, что соседи тут не причем. После того, как в семье появился ребенок, хозяевам просто стало не до питомцам. Джони неделями бродил по улицам и жил в подъезде, снося побои от владельцев. В итоге далматинец чуть не погиб – покусанного собаками его нашли волонтеры.

- Барни взяли на домашнюю передержку и стали лечить. Сейчас раны затянулись, и он вновь ищет семью, - говорит Татьяна Тимечнко.

По словам зоозащитников, Барни – отличный пес, который очень привязывается к людям. Кроме того, он воспитан и знает базовые команды. Привит. Записан на кастрацию. Приучен к двухразовому выгулу. Ест сухой корм. Если разноцветные глаза Барни запали вам в душу, смело звоните Татьяне Тимченко по телефону 8-911-803-71-53 или пишите в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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