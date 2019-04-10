В детском саду Полярных Зорь 13 детей заразились сальмонеллезом

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-10T14:53:59+03:00

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К сожалению, случаи заражения кишечными инфекциями – не редкость в детских садах. Большое количество детей в небольшом пространстве этому способствуют. Тем не менее, все случаи заболеваний тщательно проверяются надзорными и правоохранительными органами. Доходит даже до возбуждения уголовных дел. Судя по всему, именно это им предстоит сделать и в городе Полярные Зори, где сегодня произошел инцидент в одном из образовательных дошкольных учреждений.

- 10 апреля 2019 года в детском саду № 7 на улице Сивко, 8А в городе Полярные Зори зафиксировано заражение сальмонеллезом 13 детей в возрасте от 3 до 5 лет, - сообщил источник «Комсомольской правды» - Мурманск», знакомый с ситуацией. - Дети находятся на амбулаторном лечении, 4 младших группы закрыты на карантин.

На данный момент больным детям из города атомщиков оказывается медицинская помощь. «Комсомолка» связалась органами для уточнения информации о происшествии. В настоящее время детский сад продолжает работать.

ИСТОЧНИК KP.RU