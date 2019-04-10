Под Мурманском пес, чтобы выжить в лесу, спит на углях потухшего костра

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-10T14:29:28+03:00

Как пес оказался так далеко от города, остается только догадываться. Фото: Юлия Рекало

Волонтеры решили пока пристроить беднягу в зоогостиницу, но надеются найти для него домашнюю передержку

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Сотни репостов и ни одного отклика – таков результат попыток активистов спасти из леса под Мурманском симпатичного пса, пытающегося выжить после крутого поворота судьбы.

- Недалеко от города северяне обнаружили вот этого доброго пса и обратились к нам. Рядом нет ни домов, ни гаражей, поэтому остается только догадываться, как он попал туда. Очень хочется надеяться, что бывшие хозяева не избавились от него таким жестоким способов, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомных животным» Юлия Рекало. – Чтобы выжить в лесу, пес спит на углях потухшего костра. Чем он питается, неизвестно. Но видно, что растерян и не знает, как дальше жить.

Зоозащитники кинули клич в соцсетях, чтобы найти для бедняги человека, который займется устройством его судьбы, и временный дом. Но не получили ни одного отклика: сочувствующих много, а готовых взять на себя ответственность – никого.

- Заняться им самим нет никакой возможности: у нас итак на четверых 47 подопечных, - объясняет Юлия, но остаться в стороне от собачьей беды она все равно не смогла: Спустя двое суток было принято решение, что завтра мы поедем и заберем его в зоогостиницу, но ненадолго. Мы продолжаем искать для этого пса домашнюю передержку.

Если у вас есть желание, принять участие в судьбе этого преданного людьми бедняги, смело звоните Юлии Рекало по телефону 8-964-683-01-30 или пишите ей в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU