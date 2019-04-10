Жителя Кировска похитили с автоматом и жестоко избили при попытке снять «жрицу любви»
Интернет пестрит объявлениями о проституции. Трудно сказать, кто за ними кроется - настоящая «путана», или же громилы, у которых «руки чешутся» грабить и унижать. Житель Мурманской области на горьком опыте убедился, как опасно заигрывать с девушками в социальных сетях. Северянин влип в опасную историю и надорвал здоровье.
На днях житель Кировска познакомился в интернете с барышней. Переписка в соцсети принимала все более откровенный характер, и мужчина попросил об интимной близости за деньги.
Кировчанин не знал - в момент переписки северянка выпивала с друзьями. Дама тут же пожаловалась собутыльникам на «непристойное предложение». Изрядно подвыпившая троица решила проучить ухажера. Девушка солгала в интернете, что придет к нему домой, и, кировчанин вышел на улицу, чтобы встретить свою «прекрасную дульсинею». Но вместо этого встретил двух крепких парней - 32-х и 34-х лет...
- Один из злоумышленников нанес потерпевшему удар по голове прикладом автомата для страйкбола. Мужчины затолкали его в легковую машину и отвезли на территорию автогородка. Там потерпевшего продолжили избивать. Поскольку злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения, они отвлеклись и пострадавший смог сбежать, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Побои не прошли даром - здоровью мужчины причинен тяжкий вред. Отмечена тяжелая черепно-мозговая травма. Похитители уже задержаны. «Блюстителям нравственности» грозит до 8-ми лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU