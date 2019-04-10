Жителя Кировска похитили с автоматом и жестоко избили при попытке снять «жрицу любви»

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-10T14:04:59+03:00

В Мурманской области раскрыли преступление против личности. Мужчину похитили и жестоко избили "блюстители нравственности", которые, якобы, хотели отомстить за свою подружку. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Сделали это приятели девушки, которой не понравилось предложение секса за деньги

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Интернет пестрит объявлениями о проституции. Трудно сказать, кто за ними кроется - настоящая «путана», или же громилы, у которых «руки чешутся» грабить и унижать. Житель Мурманской области на горьком опыте убедился, как опасно заигрывать с девушками в социальных сетях. Северянин влип в опасную историю и надорвал здоровье.

На днях житель Кировска познакомился в интернете с барышней. Переписка в соцсети принимала все более откровенный характер, и мужчина попросил об интимной близости за деньги.

Кировчанин не знал - в момент переписки северянка выпивала с друзьями. Дама тут же пожаловалась собутыльникам на «непристойное предложение». Изрядно подвыпившая троица решила проучить ухажера. Девушка солгала в интернете, что придет к нему домой, и, кировчанин вышел на улицу, чтобы встретить свою «прекрасную дульсинею». Но вместо этого встретил двух крепких парней - 32-х и 34-х лет...

- Один из злоумышленников нанес потерпевшему удар по голове прикладом автомата для страйкбола. Мужчины затолкали его в легковую машину и отвезли на территорию автогородка. Там потерпевшего продолжили избивать. Поскольку злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения, они отвлеклись и пострадавший смог сбежать, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Побои не прошли даром - здоровью мужчины причинен тяжкий вред. Отмечена тяжелая черепно-мозговая травма. Похитители уже задержаны. «Блюстителям нравственности» грозит до 8-ми лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU