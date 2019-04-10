2019-04-10T13:01:34+03:00
Общество

Коммунальщики засыпали ледовое озеро в Мурманске грязным снегом и мусором

Административное нарушение вскрылось в ходе проверки министерством природы
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Картина загрязнений на озере Ледовое неприятно удивляет... Впрочем, местные утки уже ко всему привыкли. Фото: министерство природы Мурманской областиКартина загрязнений на озере Ледовое неприятно удивляет... Впрочем, местные утки уже ко всему привыкли. Фото: министерство природы Мурманской области
Изменить размер текста:

Раньше это этот водоем заполярной столицы использовали для заготовки рыбы. Отсюда вырезали кристально чистый лед, а вся территория тщательно охранялась. Даже жаль немного, что те времена прошли.

Сейчас Ледовое озеро в Мурманске превращается в настоящий мусоросборник и зарастает ряской, словно болото. Еще бы, ведь по берегам уютно расположились автосалоны, заправки и мойки. Гуляя возле воды, местные жители чувствуют запах мазута и диву даются, как это выживают в таких условиях утки и чайки.

Недавно на озеро наконец-то выехали представители министерства природы. Как ни странно, при проведении проверки никаких нефтепродуктов на поверхности озера не нашлось. Впрочем, проверка проводилась по другому поводу. Местные жители пожаловались на варварскую работу коммунальных служб.

- В ходе осмотра водоохранной зоны озера Ледовое подтвердился факт размещения снега от уборки проезжей части автодороги, с включениями твердых коммунальных отходов, на акваторию озера. данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Идет административное расследование с целью выявить бригаду коммунальщиков, которая загрязнила озеро. Отмечается, что проверка проходила на протяжение 2-х дней - 8 и 9 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяная колянка в Новый год с ножом накинулась на знакомого
Северный морской путь будут бороздить парусники - регата начнется в Мурманске
Проект школьника из Кировска признан одним из лучших на международной выставке в Люксембурге
Проект школьника из Кировска признан одним из лучших на международной выставке в Люксембурге
В Мурманской области полиция задержала сноубордиста из Санкт-Петербурга
НТВ показывает премьеру фильма про Северный морской путь
В Мурманской области построят Центр ядерной медицины для лечения онкобольных
Женщина из Мурманской области под Воронежем убила сожителя и пыталась его сжечь
Стало известно, когда закончится ремонт «Адмирала Кузнецова» в Мурманской области
Владимир Путин заявил, что будут очищены 200 квадратных километров Кольского залива
Без здания, транспорта и гастролей: коллектив Мурманского драмтеатра написал открытое письмо
В Мурманске решали судьбу грабителя, который искалечил продавца МТС и украл 31 смартфон
К новому отопительному сезону в Мурманске появится котельная
Пострадавшему в пожаре дедушке мурманчане подарили ноутбук и одежду
Команда из Сколково подвинула мурмачнан с пьедестала в "Брейн-ринге"