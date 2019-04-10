Коммунальщики засыпали ледовое озеро в Мурманске грязным снегом и мусором

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-10T13:01:34+03:00

Картина загрязнений на озере Ледовое неприятно удивляет... Впрочем, местные утки уже ко всему привыкли. Фото: министерство природы Мурманской области

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Раньше это этот водоем заполярной столицы использовали для заготовки рыбы. Отсюда вырезали кристально чистый лед, а вся территория тщательно охранялась. Даже жаль немного, что те времена прошли.

Сейчас Ледовое озеро в Мурманске превращается в настоящий мусоросборник и зарастает ряской, словно болото. Еще бы, ведь по берегам уютно расположились автосалоны, заправки и мойки. Гуляя возле воды, местные жители чувствуют запах мазута и диву даются, как это выживают в таких условиях утки и чайки.

Недавно на озеро наконец-то выехали представители министерства природы. Как ни странно, при проведении проверки никаких нефтепродуктов на поверхности озера не нашлось. Впрочем, проверка проводилась по другому поводу. Местные жители пожаловались на варварскую работу коммунальных служб.

- В ходе осмотра водоохранной зоны озера Ледовое подтвердился факт размещения снега от уборки проезжей части автодороги, с включениями твердых коммунальных отходов, на акваторию озера. данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Идет административное расследование с целью выявить бригаду коммунальщиков, которая загрязнила озеро. Отмечается, что проверка проходила на протяжение 2-х дней - 8 и 9 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU