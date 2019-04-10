Пьяная колянка в Новый год с ножом накинулась на знакомого

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-10T12:23:26+03:00

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Новый год – сказочная пора, пока дело не доходит до чрезмерного употребления алкоголя, которым нередко начинаются и заканчиваются праздники. Трагедией чуть не закончилось и новогоднее застолье в городе Кола.

- 1 января 2019 женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находясь в гостях у своего знакомого на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему нанесла один удар кухонным ножом в область груди последнего. Нож задел легкое потерпевшего, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Во время судебных разбирательств, как это не редко бывает, северянка всю свою вину признала, раскаялась и даже перед знакомым извинилась. Тем не менее, наказание ее ждет и по закону – по сатье «умышленное причинение тяжкого вредя здоровью» женщина проведет целый год в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU