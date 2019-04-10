Северный морской путь будут бороздить парусники - регата начнется в Мурманске

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-10T12:37:46+03:00

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Путь в тысячу километров сквозь ледяную воду... Только самые сильные и смелые выдержат такое испытание! Нет, это мы не про новый чемпионат ледяного плаванья. До него еще далеко, да и принимать его будет, увы, не Мурманск. Речь идет о совсем другом мероприятии. Но - тоже спортивном.

Парусная регата пройдет по северному морскому пути. Начнется она в Мурманске - ключевом городе этого транспортного коридора. Подробностей о мероприятии пока немного, но выглядят они обнадеживающе. По всей видимости, в правительстве региона действительно собираются проработать данный вопрос.

- Большая арктическая регата в 2020 году впервые пройдет по маршруту Мурманск-Нарьян-Мар и обратно. Проект поддержан Минприроды РФ, сейчас в стадии создания оргкомитет регаты при правительстве Мурманской области, - сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на продюссера регаты Станислава Корякина.

Участники пройдут на своих парусниках и яхтах по приарктической зоне. Скорее всего, ледовых пластов в этом районе не окажется. В противном случае путь расчистят специальные суда. Будем надеяться, что город достойно встретит спортсменов. Что ж, дождемся Года Крысы и посмотрим!

ИСТОЧНИК KP.RU