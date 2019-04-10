2019-04-10T11:49:07+03:00
Общество

Проект школьника из Кировска признан одним из лучших на международной выставке в Люксембурге

11-классник Евгений Михайлов представил работу по пожарной безопасности
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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За спиной у молодого человека участие не в одном престижном соревновании. Фото: пресс-служба администрации Кировска.За спиной у молодого человека участие не в одном престижном соревновании. Фото: пресс-служба администрации Кировска.
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Школьная программа – это тот минимум знаний, который каждому необходим в жизни. Вот только не каждый согласен на минимум. Так, многие талантливые ребята успевают за школьные годы не только оценки получать, но и престижные премии. Вот и 11-классник Евгений Михайлов из Кировска давно перестал быть рядовым школьником.

В портфолио Жени премия «Олимп» «За успехи в учебной и научной деятельности», участие во всемирном смотре-конкурса научных и инженерных достижений школьников Intel ISEF в Питтсбурге (США) и в молодежных научно-технических соревнованиях науки и инновации CASTIC в Чунцин (Китай), а также статус кандидата в состав Национальной делегации РФ для участия в Лондонском международном молодежном научном форуме.

Теперь же молодой человек вместе со своим проектом «Разработка комплексной антипожарной системы AntiFire» отправился на международную выставку в Люксембурге, где был признан одним из лучших.

- На этой научной ярмарке молодые лауреаты со всего мира получают возможность представить свои проекты интернациональному экспертному сообществу, - рассказали в пресс-службе администрации Кировска. - Право представлять Россию в составе делегации Евгений получил за победу в направлении «Информационные технологии, автоматизация, энергосбережение» на Всероссийской форуме научной молодежи «Шаг в будущее 2019» .

ИСТОЧНИК KP.RU

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