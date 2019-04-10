2019-04-10T11:00:27+03:00
Происшествия

В Мурманской области полиция задержала сноубордиста из Санкт-Петербурга

Мужчина привез с собой наркотики - гашиш
Иван ПЕТРОВ
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Фото: линейный отдел полиции на транспорте Мурманской областиФото: линейный отдел полиции на транспорте Мурманской области
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Экстремальные виды отдыха бывают весьма опасными. Особенно, в районе Хибин, где много необорудованных склонов. За последние годы сноубордисты часто попадали здесь в различные истории: то они сбивали человека на полном ходу, то провоцировали лавины со смертельным исходом. И вот на горизонте замаячило очередное происшествие с участием спортсмена-экстремала.

В Мурманской области сноубордист попался на наркотиках. Причем, на таких, которые вообще не вяжутся с образом экстремала, поскольку занижают реакцию и притупляют внимание. Туриста из Санкт-Петербурга задержали с каннабинойдами.

Запретный груз нашелся при досмотре транспортными полицейскими. К слову, 35-летний мужчина прибыл в Заполярья ради активного отдыха в Хибинах.

- В ходе проведения личного досмотра в рюкзаке экстремала обнаружено камнеобразное вещество коричневого цвета. Согласно заключению эксперта изъятое вещество является наркотическим средством гашиш, массой около 8 грамм, - сообщили в пресс-службе линейного отдела полиции на транспорте по Северо-западному федеральному округу.

Возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков. Мужчина рискует попасть в колонию на срок до 3-х лет. Попутно выяснилось, что житель Петербурга в прошлом уже попадался с «травой». Хорошо еще, что такой сноубордист никого не сбил на полном ходу, будучи «под кайфом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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