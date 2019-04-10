2019-04-10T09:41:39+03:00
Здоровье

В Мурманской области построят Центр ядерной медицины для лечения онкобольных

Договор об этом с Медицинским институтом им. Березина Сергея уже подписан
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманске построят большой центр для лечения онкобольных.В Мурманске построят большой центр для лечения онкобольных.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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История Дарьи Стариковой стала лакмусовой бумажкой, которая показала, что Мурманская область - тот регион, из которого онкобольные уезжают лечиться, но не стремятся сюда приехать за помощью врачей.

О том, как исправить ситуацию, говорили много. Только реальность показывала, что от слов надо срочно переходить к делу. Достаточно вспомнить, как в онкодиспансере сломался гамма-аппарат, и северяне остались без нужной процедуры.

Впрочем, шаги есть, главное - дойти.

Так, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил о подписании важного договора с Медицинским институтом им. Березина Сергея. Теперь в нашем регионе должен появиться Центр ядерной медицины.

- Каждый год не менее 50 жителей Мурманской области нуждаются в операциях и другой высокотехнологичной онкологической помощи, сейчас таких пациентов направляют в другие города, в том числе, в Санкт- Петербург. Строительство собственного центра - огромный шаг для нашего региона! Более того, соглашение включает в себя не только сам центр ядерной медицины, но и обучение и переподготовку наших врачей, реформу всей системы онкологической помощи в регионе, - сообщил Андрей Чибис.

Ранее стало известно, что Мурманская область попала в федеральную программу, по которой будут модернизированы медучреждения по борьбе с онкологией и построены новые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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