В Мурманской области построят Центр ядерной медицины для лечения онкобольных
История Дарьи Стариковой стала лакмусовой бумажкой, которая показала, что Мурманская область - тот регион, из которого онкобольные уезжают лечиться, но не стремятся сюда приехать за помощью врачей.
О том, как исправить ситуацию, говорили много. Только реальность показывала, что от слов надо срочно переходить к делу. Достаточно вспомнить, как в онкодиспансере сломался гамма-аппарат, и северяне остались без нужной процедуры.
Впрочем, шаги есть, главное - дойти.
Так, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил о подписании важного договора с Медицинским институтом им. Березина Сергея. Теперь в нашем регионе должен появиться Центр ядерной медицины.
- Каждый год не менее 50 жителей Мурманской области нуждаются в операциях и другой высокотехнологичной онкологической помощи, сейчас таких пациентов направляют в другие города, в том числе, в Санкт- Петербург. Строительство собственного центра - огромный шаг для нашего региона! Более того, соглашение включает в себя не только сам центр ядерной медицины, но и обучение и переподготовку наших врачей, реформу всей системы онкологической помощи в регионе, - сообщил Андрей Чибис.
Ранее стало известно, что Мурманская область попала в федеральную программу, по которой будут модернизированы медучреждения по борьбе с онкологией и построены новые.
ИСТОЧНИК KP.RU