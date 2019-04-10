Женщина из Мурманской области под Воронежем убила сожителя и пыталась его сжечь

СЕГОДНЯ 08:35 2019-04-10T08:35:28+03:00

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В Воронежской области осудили 33-летнюю женщину, которая переехала из Заполярья. Она своими руками убила сожителя.

Преступление совершилось три года назад - 1 мая 2016 года. Около полуночи женщина и ее спутник жизни выпивали в компании друзей. Пара начала ссориться, и мужчина решил уехать. С собой на улицу позвал друзей - их машина мешала выехать.

- Разозлившись на сожителя, женщина взяла нож и проследовала за ним. В ходе ссоры она нанесла мужчине удар ножом в область груди, от которого он скончался. Гости помогли осужденной перенести тело потерпевшего в автомобиль. С целью сокрытия следов совершенного преступления, женщина приехала на участок местности, расположенный в Хохольском районе, где облила бензином автомобиль с телом убитого сожителя и подожгла его, - рассказали детали убийства в СУ Следкома по Воронежской области.

Северянка как могла отпиралась от преступления. Уверяла, что мужчина сам упал на нож, который был у нее в руке. То же самое делали и ее друзья. Но следователей не обмануть.

Суд признал женщину виновной. И приговорил ее к 7 годам в в исправительной колонии общего режима.

А против ее знакомых, которые помогали прятать тело, уголовное дело выделено в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU