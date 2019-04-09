Стало известно, когда закончится ремонт «Адмирала Кузнецова» в Мурманской области

СЕГОДНЯ 18:25 2019-04-09T18:28:36+03:00

Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, насколько подвинулся ремонт "Адмирала Кузнецова" за минувшие несколько лет. Фото: Виктор КОСТРОВ

Как пояснил министр обороны Шойгу, проведена 1/4 от всего объема работ

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Вот уже несколько лет продолжается эпопея с реконструкцией известного корабля. Боевое судно надолго задержалось в Кольском заливе, поскольку процесс его модернизации затянулся. И немудрено! Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», прописанный в городе Североморск Мурманской области, получил дополнительные повреждения.

Случилось это прошлой осенью, когда при затопление дока ПД-50 на борт Кузнецова свалился тяжелый кран. Пришлось немало потрудиться, чтобы устранить последствия: поднимать, заваривать, шлифовать и так далее. А как продвигаются ремонтные мероприятия сейчас? Недавно по этому поводу отчитался министр обороны РФ Сергей Шойгу.

- На данный момент работы ведутся в соответствии с генеральным планом-графиком. Техническая готовность крейсера составляет 25%. Его ремонт и модернизацию предполагается завершить до конца 2020 года, - сообщил Сергей Кужугетович на недавней пресс-конференции, отвечая агентству «Интерфакс-АВН».

Получается, что 1/4 от всех запланированных мероприятий уже осталась позади. Напомним, главной «изюминкой» всего ремонта должна стать замена котлов. Чтобы вытащить прежние котлы из недр судна, авианосец придется фактически распилить пополам, до самого дна.

ИСТОЧНИК KP.RU