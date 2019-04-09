2019-04-09T18:28:36+03:00
Экономика

Стало известно, когда закончится ремонт «Адмирала Кузнецова» в Мурманской области

Как пояснил министр обороны Шойгу, проведена 1/4 от всего объема работ
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, насколько подвинулся ремонт "Адмирала Кузнецова" за минувшие несколько лет.Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, насколько подвинулся ремонт "Адмирала Кузнецова" за минувшие несколько лет.Фото: Виктор КОСТРОВ
Изменить размер текста:

Вот уже несколько лет продолжается эпопея с реконструкцией известного корабля. Боевое судно надолго задержалось в Кольском заливе, поскольку процесс его модернизации затянулся. И немудрено! Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», прописанный в городе Североморск Мурманской области, получил дополнительные повреждения.

Случилось это прошлой осенью, когда при затопление дока ПД-50 на борт Кузнецова свалился тяжелый кран. Пришлось немало потрудиться, чтобы устранить последствия: поднимать, заваривать, шлифовать и так далее. А как продвигаются ремонтные мероприятия сейчас? Недавно по этому поводу отчитался министр обороны РФ Сергей Шойгу.

- На данный момент работы ведутся в соответствии с генеральным планом-графиком. Техническая готовность крейсера составляет 25%. Его ремонт и модернизацию предполагается завершить до конца 2020 года, - сообщил Сергей Кужугетович на недавней пресс-конференции, отвечая агентству «Интерфакс-АВН».

Получается, что 1/4 от всех запланированных мероприятий уже осталась позади. Напомним, главной «изюминкой» всего ремонта должна стать замена котлов. Чтобы вытащить прежние котлы из недр судна, авианосец придется фактически распилить пополам, до самого дна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин заявил, что будут очищены 200 квадратных километров Кольского залива
Без здания, транспорта и гастролей: коллектив Мурманского драмтеатра написал открытое письмо
В Мурманске решали судьбу грабителя, который искалечил продавца МТС и украл 31 смартфон
К новому отопительному сезону в Мурманске появится котельная
Пострадавшему в пожаре дедушке мурманчане подарили ноутбук и одежду
Команда из Сколково подвинула мурмачнан с пьедестала в "Брейн-ринге"
В Мурманске меняется расписание троллейбусов и автобусов
«Улицу», помогающую бездомным в Мурманске, могут выселить, из-за долгов по коммуналке
В Кандалакше пожар на кухне разлучил семейную пару: 87-летняя женщина погибла, а ее муж попал в больницу
Котенок-инвалид из Кандалакши нашел дом и любящих хозяев в Мурманске
Жители Мончегорска сэкономили деньги, подав жалобу на двойные квитанции
В Апатитах крышечки от бутылок спасают больных детей
Житель Североморска, который прострелил чужую ягодицу из «Вепря-12», пытался обжаловать приговор
В Мурманске зоозащитники борются за жизнь кота с отмороженными ушками
Андрей Чибис по поручению Владимира Путина поздравил мурманчанку с 95-летием
Врио губернатора Мурманской области: из региона вывезли 13 тысяч "КамАЗов" снега
"Вспоминайте меня иногда": В магазине Снежногорска во время ремонта в магазине нашли записку
После обращения саами в ООН в правительстве Мурманской области решили пересмотреть охотугодья
«Почта России» перестала принимать платежи за капремонт в Мурманской области
В Мурманской области и соседних регионах украли электричество на сумму 32 миллиона рублей
Учитель информатики из Кандалакши победила в «Экоклассе»
В Мурманске полицейские помогли маме, потерявшей трех детей
Немецкая фирма хочет отобрать бизнес у уроженца Кандалакши из-за трех букв в названии
Супругу Андрея Чибиса саами Мурманской области пригласили изучать их родной язык
Апатитчанин выиграл 90 тысяч рублей, поставив знатоков "Что? Где? Когда?" в тупик своим вопросом
Сгоревший в Зеленоборском дом стал похожим на «памятник печной трубе»