В Мурманске решали судьбу грабителя, который искалечил продавца МТС и украл 31 смартфон

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-09T17:13:23+03:00

В Мурманске "засилили" приговор вокзальному грабителю, который обчистил салон сотовой связи и жестоко избил менеджера. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Вокзал - своего рода «сумеречная зона» для любого города. По какой-то непонятной причине сюда как магнитом тянет различных маргиналов. Не исключение и вокзал Мурманска.

Это подтверждается на печальном примере салона МТС. Торговая точка в одном из привокзальных ларьков подверглась дерзкому нападению. Вечером в салон зашел мурманчанин и сразу же, не разбираясь, пролил человеческую кровь...

- С целью подавления сопротивления он нанес один удар кулаком в область лица менеджеру компании, причинив последнему телесные повреждения в виде открытого двустороннего перелома костей носа. Завладев ключами, мужчина открыл сейф и похитил 78 тысяч рублей, - поведали в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Напоследок грабитель забрал с собой 31 дорогой смартфон на общую сумму более 300 тысяч рублей. Вскоре налетчика нашли, задержали и «впаяли» на суде 6 лет колонии строгого режима. На днях налетчик вместе со своим адвокатом попытался обжаловать приговор, но безуспешно. Суровый вердикт оставили в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU