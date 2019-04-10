НТВ показывает премьеру фильма про Северный морской путь

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-10T10:42:56+03:00

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На этой неделе на НТВ состоялась премьера четырехсерийного документального фильма Елизаветы Листовой "Северный морской путь".

Сообщается, что это новый вид подачи того, что было на самом деле, в котором смешались детектив, триллер, драма, трагедия и комедия.

- Мы смахнули нафталин с уважаемого жанра документалистики и подарили ему все технические достижения современного кинематографа; подошли к истории так, как подходил к ней незабвенный Индиана Джонс, - рассказывает Елизавета Листовая. - Своими руками нашли и своими глазами прочли архивные документы. Своими ногами прошли по льдам и камням Арктики, добрались до не тронутых временем домиков первых зимовщиков и изрядно потрепанной фашистской базы, до сохранившихся гулаговских пирсов в устье Колымы и до разрушенной, но жилой столицы Северного морского пути, самого северного города в мире, Диксона. Вертолетом добрались до необитаемого острова, где целый месяц жил полярный Робинзон, кораблем дошли до Земли Франца-Иосифа, где нынче большое строительство. Атомным ледоколом "Вайгач" три недели утюжили Карское море.

В создании фильма участвовали "Росатом" и Русское географическое общество. Одной из главных задач авторы поставили перед собой прославление имен тех, кто открывал Северный морской путь и потом и кровью покорял Арктику.

Фильм будут показывать до четверга в 23.10

ИСТОЧНИК KP.RU