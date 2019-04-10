НТВ показывает премьеру фильма про Северный морской путь
На этой неделе на НТВ состоялась премьера четырехсерийного документального фильма Елизаветы Листовой "Северный морской путь".
Сообщается, что это новый вид подачи того, что было на самом деле, в котором смешались детектив, триллер, драма, трагедия и комедия.
- Мы смахнули нафталин с уважаемого жанра документалистики и подарили ему все технические достижения современного кинематографа; подошли к истории так, как подходил к ней незабвенный Индиана Джонс, - рассказывает Елизавета Листовая. - Своими руками нашли и своими глазами прочли архивные документы. Своими ногами прошли по льдам и камням Арктики, добрались до не тронутых временем домиков первых зимовщиков и изрядно потрепанной фашистской базы, до сохранившихся гулаговских пирсов в устье Колымы и до разрушенной, но жилой столицы Северного морского пути, самого северного города в мире, Диксона. Вертолетом добрались до необитаемого острова, где целый месяц жил полярный Робинзон, кораблем дошли до Земли Франца-Иосифа, где нынче большое строительство. Атомным ледоколом "Вайгач" три недели утюжили Карское море.
В создании фильма участвовали "Росатом" и Русское географическое общество. Одной из главных задач авторы поставили перед собой прославление имен тех, кто открывал Северный морской путь и потом и кровью покорял Арктику.
Фильм будут показывать до четверга в 23.10
ИСТОЧНИК KP.RU