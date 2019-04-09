В Мурманске меняется расписание троллейбусов и автобусов

СЕГОДНЯ 14:48 2019-04-09T15:51:45+03:00

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В последнее время жители заполярной столицы замечают, что общественному транспорту не помешает помывка. В связи с весенней грязью и бездорожьем пассажирам уже становится трудно разглядеть что-то из окна.

Впрочем, не все жители Мурманска сталкиваются с такой проблемой. Многим повезло - довелось прокатиться в новеньких троллейбусах, закупленных недавно компанией-перевозчиком. Некоторые из этих красавцев уже курсируют по городу.

Но какими бы ни были мурманские автобусы и троллейбусы - новыми или старыми - все они переходят на новый график работы. И уже совсем скоро. Это следует учесть, если Вы планируете свой маршрут или торопитесь на работу с утра пораньше.

- С 15 апреля 2019 года на всех троллейбусных и автобусных маршрутах (кроме №24,25,7Т) вводится расписание «Весна», - сообщает компания-перевозчик АО «Электротранспорт».

Новый график движения и остановок доступен на официальном сайте, в формате таблицы Exel. Правда, пока что предоставлено новое расписание только для троллейбусного маршрута №6. Со временем наверняка предоставят информацию и по другим направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU