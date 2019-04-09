2019-04-09T13:33:48+03:00
Происшествия

В Кандалакше пожар на кухне разлучил семейную пару: 87-летняя женщина погибла, а ее муж попал в больницу

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание
Иван ПЕТРОВ
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Пожар в Кандалакше с человеческими жертвами произошел на верхнем этаже здания. Фото: vk.com/kandaoneПожар в Кандалакше с человеческими жертвами произошел на верхнем этаже здания. Фото: vk.com/kandaone
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В Мурманской области совместное проживание пожилых супругов закончилось трагически. В результате возгорания в квартире не только выгорела сама жилплощадь - оборвалась человеческая жизнь.

Во время пожара в Кандалакше на улице Набережной, 113 умерла пожилая женщина. Погибшей северянке (по предварительной версии, она задохнулась дымом) было 87 лет. Пострадал и ее пожилой супруг, но сейчас его жизни ничего не угрожает.

- Тело погибшей обнаружили сотрудники МЧС. Назначена пожарно-техническая экспертиза для выяснения причин, которые привели к возгоранию, - сообщила «КП» старший помощник руководителя следственного управления по Мурманской области Алина Александрович.

Между тем, предварительные данные уже известны. По свидетельству очевидцев, пожар начался на кухне, а причиной послужило замыкание электропроводки. Произошло роковое возгорание ранним утром 9 апреля.

Изношенность проводки занимает второе место в списке самых частых причин, по которым возникают квартирные пожары на Кольском севере. Совсем недавно трагически погиб житель города Заполярный. Мужчина спал, когда на потолке его комнаты закоротило провода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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