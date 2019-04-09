2019-04-09T12:32:34+03:00
Общество

Жители Мончегорска сэкономили деньги, подав жалобу на двойные квитанции

Проверка показала, что суммы в счетах за отопление необоснованно завысили
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области пресечена попытка взять двойные квитанции с людей. Жильцы двух домов в Мончегорске сэкономили деньги.В Мурманской области пресечена попытка взять двойные квитанции с людей. Жильцы двух домов в Мончегорске сэкономили деньги.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Перед коммунальной системой мы все чувствуем себя беззащитными. Каждый месяц сердце екает при получении платежных документов по ЖКХ. Даже смотреть страшно - а вдруг там очередной «сюрприз»?

Вот и жители Мончегорска, заглянув в квитанции, сразу почувствовали: их кошельки худеют и съеживаются. Еще бы, ведь с людей потребовали... плату за отопление в двойном размере - сразу парочка квитанций пришла вместо одной! Понятное дело, северяне такую «акцию» не оценили и обратились в компетентные органы за поддержкой.

- Проверка показала, что одной из управляющих компаний, в нарушение требований жилищного кодекса РФ, жильцам двух многоквартирных домов необоснованно выставлены платежи за отопление, - извещает пресс-служба региональной прокуратуры. - Внесено представление об устранении нарушений.

В управляющей компании, получив письмо от контролирующих органов Мурманской области, свои ошибки осознали, квитанции скорректировали и двойную плату с жильцов требовать не стали.

Вот так обращение к специалистам помогло жителям Мончегорска сэкономить деньги. И деньги немалые - свыше 3 тысяч рублей с каждой квартиры. А если подсчитать общую сумму с двух домов, то и вовсе - сотни тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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