В Апатитах крышечки от бутылок спасают больных детей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-09T11:54:27+03:00

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Казалось бы, такая мелочь - крышка от бутылки лимонада, кефира, сока. Выпил - выкинул вместе с упаковкой. Но в Европе во многих домах стоят целые вазы с такими крышечками. Не декора ради. Просто за границей давно поняли, что и мелочь может спасти жизнь человека.

Такой пластик можно переработать. Причем за это еще и платят деньги. Вспомните, как раньше сдавали стеклянные бутылки. Причем европейцы предпочитают сдавать пластик не ради личной выгоды, а чтобы направить деньги на благотворительность.

Эту акцию подхватили и в нашей стране. Так, в Москве в прошлом году собрали 3 миллиона крышечек, за которые выручили 170 тысяч рублей. Их отдали фонд "Волонтеры в помощь детям—сиротам". Денег хватило на инвалидную коляску для трехлетнего мальчика. Сложно представить, как мало надо для большого дела.

Теперь акция проходит и в Мурманской области. Так, ребята из апатитской школы №14 собрали почти 25 килограмм пластиковых крышечек! И это не предел.

- Акция продолжается, крышечки будем собирать до мая месяца. Все собранные крышки будут отправлены в Мурманск на переработку, а средства, полученные в обмен на них, будут переведены на счет благотворительного фонда помощи детям "Наше будущее", - рассказали в школе.

Ученики всех классов (в Апатитах работает эко-отряд "Северные мишки") стараются и верят: их поступок поможет тем, кто сейчас борется с недугами. А еще, что их примеру последуют другие.

ИСТОЧНИК KP.RU