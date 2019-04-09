2019-04-09T09:30:11+03:00
Общество

Врио губернатора Мурманской области: из региона вывезли 13 тысяч "КамАЗов" снега

Если выстроить машины в ряд, то будет цепочка в 1,5 раза длиннее Кольского залива
Мария ПАШЕНКОВА
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Из дворов Мурманской области вывезли 131 тысячу кубометров снега.Из дворов Мурманской области вывезли 131 тысячу кубометров снега.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису видно, что он работал в Москве и в нашем регионе пытается привить столичные правила. Так, если раньше власть сухо отчитывалась о проделанной работе, публикуя просто числа, то теперь команда главы области представила инфографику.

В ней наглядно показали итоги борьбы с зимой в регионе.

- Две недели идет уборка дворов Мурманской области. Конечно, в одночасье вывезти весь снег, который копился целую зиму, невозможно, но первые результаты показывают, что проблема была не в отсутствии техники или средств. Надо работать, коллеги, честно и системно, - сообщил Андрей Чибис.

Всего за этот срок из дворов вывезли 131 тысячу кубометров снега. Это 13100 "КамАЗов". Если выстроить их в ряд, то получится цепочка в 1,5 раза длиннее Кольского залива.

В Мурманской области уже две недели идет активная борьба с зимой. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области уже две недели идет активная борьба с зимой. Фото: правительство Мурманской области

Мурманчан же волнует, куда вывозят снег. В свое время жители города заметили, что его сгружают в Кольский залив. Это вызвало возмущение и проверку природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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