"Вспоминайте меня иногда": В магазине Снежногорска во время ремонта в магазине нашли записку

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-09T08:34:59+03:00

В магазине Снежногорска во время ремонта нашли эту записку. Фото: vk.com/aleksandrovsk_online

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Не так уж редко во время ремонта обнаруживаются привет из прошлого. Например, в Мурманске нашли булыжную мостовую, когда меняли асфальт в центральном сквере. А в мебельном магазине за стеллажами увидели уникальную советскую мозаику.

Похожая история случилась в Снежногорске. Здесь шел ремонт в магазине. И бригада случайно нашла записку. Как они предполагают, оставил ее тот, кто создавал город (он молодой даже в сравнении с Мурманском - как поселок появился в 1970 году).

Вот что говорится в записке: "Полипов Игорь Владимирович, проходил службу в стройбате с осени 1988 по осень 1990 в г. Мурманск-60. Постоянное место жительства в г.Москва в этом здании догуливал последние дни службы и оставил о себе памятную записку. Вспоминайте меня иногда. 2 ноября 1990 г.".

Сейчас снежногорцы ищут автора записки. Не исключено, что он до сих пор живет в Москве. Фото: vk.com/aleksandrovsk_online

Сейчас автора послания пытаются найти. Приятно ведь ему будет узнать, что его привет нашли. Как говорит группа "Александровск ONline", записку хотят передать в музей.

ИСТОЧНИК KP.RU