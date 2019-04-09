2019-04-09T12:59:11+03:00
Дом. Семья

Котенок-инвалид из Кандалакши нашел дом и любящих хозяев в Мурманске

В семье, приютившей крошку, это уже второе особенное животное
Елена МОЛОДЦОВА
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В новой семье малышка, которую природа обделила одной лапкой, чувствует себя привольно, окруженная любовью и заботой. Фото: Из архива Елены КудряшовойВ новой семье малышка, которую природа обделила одной лапкой, чувствует себя привольно, окруженная любовью и заботой. Фото: Из архива Елены Кудряшовой
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Сотни четвероногих пристраивают волонтеры, и найти дом даже здоровым – задача не из легких, что уж говорить о тех подопечных зоозащитников, к кому судьба особенно немилосердна. И, тем не менее, порой удача им улыбается от уха до уха. Так произошло и с котенком-инвалидом из Кандалакши.

- Пост о крошке, которая родилась без одной передней лапки, я увидела у коллег с юга Мурманской области и решила попробовать сама устроить ее судьбу. Тем более, что такие особенные котята уже в моей практике были. Никакого специального ухода они не требуют: со временем приспосабливаются и даже самостоятельно забираются на диваны, - рассказывает «КП» руководитель группы помощи бездомным животным «Вторая жизнь» Елена Кудряшова.

В Мурманск ее доставили добрые люди и - о, чудо! – малышка сразу же нашла дом и любящих хозяев, которые назвали нового питомца Масяней.

- Нашу особенную крошку приютила семья, которые несколько лет назад взяли у нас пса со сложной судьбой – бедняга месяц просидел в квартире, привязанный к батарее. Теперь на одного особенного питомца у них больше, а у Масяни помимо заботливых хозяев появились еще и личный пес с котом, - улыбается зоозащитница.

Вот такая история со счастливым концом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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